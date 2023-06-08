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Spor

Adidas Champions Island'ın açılışı yapıldı

Finale özel olarak Haliç Boğazı'nda ilk defa kurulan 'adidas Champions Island'ın açılışı; Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Mario Jardel, Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Brezilyalı Roberto Carlos ve sarı-lacivertlilerin golcü ismi Michy Batshuayi'nin katılımıyla yapıldı.

8 Haziran 2023 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
Adidas Champions Island'ın açılışı yapıldı
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Dünyaca ünlü spor markası Adidas, İstanbul'da gerçekleşmesi uzun zamandır beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanını futbolseverlere yaşatmak için projeye imza attı.

Ünlü futbolcular açılış konuşmasında; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutamadıkları anlardan, en heyecanlı final maçından ve İstanbul'un büyülü atmosferinden söz ettiler.

Ayrıca ünlü futbolcuların en sevdiği yemekler yönündeki soruya, 'baklava' yanıtını vermeleri keyifli anlara sahne oldu.

Kısa bir sohbet sonrasında ünlü isimler, ayak tenis maçı yaptılar.

Adidas Champions Island, 9-10 Haziran'da da futbolseverleri ağırlamaya devam edecek.

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