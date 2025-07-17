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Spor

Adil Demirbağ: A Milli formayı inat ettim giyeceğim

Süper Lig'in başarılı stoperlerinden Adil Demirbağ, daha çok çalışıp ay-yıldızlı formayı giymekte kararlı olduğunu söyledi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
Adil Demirbağ: A Milli formayı inat ettim giyeceğim
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Adil Demirbağ, takımının Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını ve yeni sezon hazırlıklarını, AA muhabirine değerlendirdi.

"BU SENE, SEZONA EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAYIP BİTİRECEĞİZ."

Erzurum'daki kamp serüvenini sevdiklerini ifade eden Demirbağ, "Sezon başında her zaman olduğu gibi kamp ortamları ve antrenmanları biraz daha ağır oluyor. Kamp şu anda iyi gidiyor, yeni sezona hazırlanıyoruz. Sonraki Avusturya kampını da en iyi şekilde bitirip inşallah sakatlık olmazsa bu sene sezona en iyi şekilde başlayıp bitireceğiz." dedi.

Demirbağ, geçen sezon şansızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Son dakika golleri yedik, çok iyi maçlar çıkarıp mağlup olduğumuz ya da berabere bitirdiğimiz maçlar oldu. Ben geçen sezonu şansızlık olarak düşünüyorum çünkü çok iyi bir takımdık. Aramıza katılan çok arkadaşımız vardı, yeni bir takımdık ama inanılmaz şansızlıklar yaşadık. Zaten o iskeleti kurduk ve şu anda takımımız adına o iskelet devam ediyor ve bu sene iddialı bir takım olacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

"HERKES AVRUPA YOLUNDA İNŞALLAH BİZİ GÖRECEK."

Takıma 2020'de transfer olduğunu hatırlatan Demirbağ, 2021 sezonunda o dönemki takım iskeletini koruyup üçüncü olarak Avrupa'ya hak kazandıklarına işaret etti.

Demirbağ, geçen senenin iskeletini bu sene de tuttuklarından bahsederek, "Hocamızın bize verdiği taktiklerle, çalışma özverisiyle bu sene herkes Avrupa yolunda inşallah bizi görecek." ifadesini kullandı.

Hedeflerine değinen Demirbağ, şunları kaydetti:

"Hayaller her zaman insanın içerisinde olan bir şey. Benim de hayallerim tabii ki var. Bu arada Avrupa'dan beni her zaman arayan soran takımlar oluyor, menajerime yönlendiriyorum. Benim normal şartlarda bu sene sözleşmem bitiyordu. Ben Konyaspor'da Adil Demirbağ oldum. Konya'nın çıkarları doğrultusunda bir şeyler olacaksa ben tamamım, aksi takdirde benim yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ben şehrimi ve takımımı çok seviyorum. Ben her zaman mütevazi oldum ama bu sefer mütevazi olamayacağım. Gerçekten geçen sezon milli takımı kendimce hak ettiğimi düşünüyorum, bekledim de. En azından yaz kampına çağrılmayı bekledim. Olmadı, demek ki bir şeyler eksik ama bu beni hiçbir zaman düşürmeyecek, aksine daha da çok çalışacağım. Şanlı formayı giyeceğim, inat ettim giyeceğim. Ne zaman olursa olsun inşallah giyeceğim."

Bucaspor'da futbol hayatına başlayan 27 yaşındaki stoper, 5 sezondur Konyaspor forması giyiyor. Adil, geçen sezon 2 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

  • Adil Demirbağ
  • konyaspor
  • a milli futbol takımı

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