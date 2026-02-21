Adil Demirbağ: Bugün gol atacağımı hissetmiştim

Konyasporlu Adil Demirbağ, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk golü atan Adil Demirbağ "İnanılmaz bir şey, taraftarlarımızı mutlu etmek. Galibiyetle onları evine göndermenin ötesi yok. Bizden daha mutlusu yok. Çok önemliydi, uzun zamandır kazanamıyorduk. Özeleştirimizi yaptık, birbirimizle konuştuk. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzüldük, sevinme sırası bizde." dedi.

Açıklamalarına devam eden Adil Demirbağ "Şu ana kadar ikinci kaptandım, birinci kaptan oldum, yönetimimize teşekkür ediyorum. Altı sezondur buradayım, Konya'yı ve Konyaspor'u iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Bugün gol atacağımı hissetmiştim ve sevincimi de böyle yapacağım demiştim. Kafama taç koyacağım demişti. Bir manası yok ama arkadaşlarıma öyle dediğim için yaptım." ifadelerini kullandı.