İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Adil Demirbağ: Bugün gol atacağımı hissetmiştim
Spor

Adil Demirbağ: Bugün gol atacağımı hissetmiştim

Adil Demirbağ, uzun süredir bekledikleri galibiyeti taraftarlarına armağan ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Gol sevincini önceden planladığını belirten tecrübeli oyuncu Konyaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacaklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 23:07 - Güncelleme:
Adil Demirbağ: Bugün gol atacağımı hissetmiştim
ABONE OL

Konyasporlu Adil Demirbağ, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk golü atan Adil Demirbağ "İnanılmaz bir şey, taraftarlarımızı mutlu etmek. Galibiyetle onları evine göndermenin ötesi yok. Bizden daha mutlusu yok. Çok önemliydi, uzun zamandır kazanamıyorduk. Özeleştirimizi yaptık, birbirimizle konuştuk. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzüldük, sevinme sırası bizde." dedi.

Açıklamalarına devam eden Adil Demirbağ "Şu ana kadar ikinci kaptandım, birinci kaptan oldum, yönetimimize teşekkür ediyorum. Altı sezondur buradayım, Konya'yı ve Konyaspor'u iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Bugün gol atacağımı hissetmiştim ve sevincimi de böyle yapacağım demiştim. Kafama taç koyacağım demişti. Bir manası yok ama arkadaşlarıma öyle dediğim için yaptım." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.