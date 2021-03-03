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Spor

Adil Gevrek: Hakem sahadaydı ama aklı neredeydi bilmiyorum

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki göstererek, 'Bu kadar kötü maç yönetilmez.' dedi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 00:53
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Yeni Malatyaspor'un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Gevrek, şöyle devam etti:

"Maalesef bugün sahada hakem yok, garip bir durum. Hakem sahadaydı ama aklı neredeydi bilmiyorum. Beşiktaş tarafına sorarsanız aynı şeyi söyleyecekler, zannedersem. Hakem ne düdük çaldığının belki kendisi de farkında değil. Olmayan korner ve faul, olan faul hangisini sayayım. Bağıran çağıran faul alıyor, bağırmayan alamıyordu. Biz tribünde bağırmaya çalıştık ama sesimiz yetmedi. Bu kadar kötü maç yönetilmez."

Artık önlerindeki Yukatel Denizlispor maçına odaklandıklarını söyleyen Gevrek, "Denizli maçından 3 puanla dönersek takım olarak inşallah ligi hedeflediğimiz yerde bitiririz. Şu an herhangi bir hocayla görüşmemiz olmadı. Denizli maçına kadar Ali hocayla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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