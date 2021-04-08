Adil Gevrek: Hep beraber inanalım biz ligde kalacağız

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 23:06

Takımın 11 haftadır kötü bir gidişat içinde olduğunu ifade eden Adil Gevrek, "Bugün ortaya konulan mücadele bizim için çok önemli ve umut vericiydi. Bir puan bizim için önemli, Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli. Uzun zamandır kazanamıyoruz, galibiyet istiyoruz. Ancak bu bir puan bizim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. 9 haftamız var, bu haftalarda rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. İnşallah o maçlarda da Fenerbahçe karşılaşmasındaki gibi oynar ve galip geliriz. Bizim takım iyi mücadele ediyor. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız." dedi.

"BU TAKIMIN LİGDE KALACAĞINA İNANIYORUZ"

Ligde kalmak istediklerini ifade eden Başkan Gevrek, "Bu takımın ligde kalacağını inanıyoruz. Teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz, yönetimimiz ve camiamız hep beraber inanalım biz hep beraber ligde kalacağız, yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu

Önlerindeki maçları kazanmak istediklerini tekrarlayan Gevrek, bu sezonun kendileri için zor bir sezon olduğunu söyledi.