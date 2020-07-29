Adil Gevrek: ''Malatya'da çifte bayram yaşıyoruz''

29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:01 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:01

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, küme düşmenin kaldırılmasının ardından Süper Lig'de devam edecekleri için mutlu olduklarını açıkladı.

Adil Gevrek yaptığı açıklamada "Malatya olarak çok mutluyuz. Küme düştük, bizim de hatalarımız var ama pandeminin de çok etkisi oldu. Malatyaspor çok zorluklar çektik. Bütün kulüpler, düşenlere sahip çıktı. Bu çok önemliydi. 21 takım daha hayırlı olacak." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ VE MALATYALI SİYASİLERE TEŞEKKÜRLER"

Açıklamalarına devam eden Adil Gevrek "Çifte bayram yaşıyoruz. Bundan sonra Malatyaspor için daha hayırlı işler yapacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. Malatya'yı hak ettiği yere taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve sayın Malatyalı siyasilere çok teşekkür ederim, çok büyük emekleri var, çok uğraştılar." diye konuştu.

"YAYIN GELİRİ AZALACAK AMA..."

21 takımla oynanacak ligin ardından yayın gelirlerinin azalacağını söyleyen Adil Gevrek "Yayın gelirlerinde azalma olacak. Bunu daha farklı bir duruma çevirebiliriz. Kulüpler Birliği olarak beraber çalışırsak, bu gelirleri arttırabiliriz. Çalışırsak yaparız." dedi.