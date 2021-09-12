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Spor

Adil Gevrek: Tüm Türkiye penaltı olduğunu gördü

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

12 Eylül 2021 Pazar 00:38 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 00:38
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçın sonrasında karşılaşmanın 5. dakikasındaki tartışmalı pozisyona değindi.

Penaltının verilmediğini belirten başkan, "Tüm Türkiye penaltı olduğunu gördü. VAR hakemi ya art niyetli, ya kuralları bilmiyor. Çekirdek yiyordu herhalde." dedi.

Hakeme yenildiklerini söyleyen Adil Gevrek, "Olabilir, yenilebiliriz. Beşiktaş iyi oynadı. Biz o golü atsak, çok farklı olabilirdi. Maçın kaderi değişti. Beşiktaş maçı kazanır, kazanmaz ayrı mesele. 0-0'ken bir penaltı var. Maçın kaderiyle oynandı. Beşiktaş'ın da böyle bir duruma ihtiyacı yok. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Hakeme yenilmeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

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