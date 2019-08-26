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Adil Rami imzaya geldi

Kanarya, 2 milyon euroya el sıkıştığı ve dün İstanbul’a getirdiği 33 yaşındaki yıldız oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek. Son anda bir pürüz çıkmazsa Adil Rami ile 2 yıllık mukavele yapılacak.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DEN sürpriz Adil Rami hamlesi. Sarı-Lacivertliler bir süredir görüşme halinde oldukları Fransız stoperi transfer görüşmelerini noktalamak için dün İstanbul’a getirdi. Kulüp dün öğle saatlerinde bir açıklama yaparak, Rami’nin İstanbul’a geleceğini duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu saat 16.20’de İstanbul Havalimanı’na indi.

İMZA PARASINDA PÜRÜZ

Sportif Direktör Comolli’nin karşıladığı Rami, dinlenmek için oteline geçti. Sarı-Lacivertli yönetim bugün sağlık kontrolünden geçirilecek yıldız futbolcu ile son görüşmeyi yapacak. Senelik 2 milyon euro alacak olan Fransız stoperin ücreti konusunda sıkıntı olmadığı ancak imza parası pazarlığı yapılacağı öğrenildi Fener, Rami’nin istediği 3 milyon euroyu çok buluyor.

SAVAŞMAYA HAZIRIM

Anlaşma sağlanması halinde 2 senelik mukavele imzalayacak Rami havaalanında, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Transferimin gerçekleşmesi için sabırsızlanıyorum. Çünkü onlara karşı daha önce oynamıştım. Taraftarlar ve stadyum çok ateşliydi. Fenerbahçe için savaşmaya hazırım. İnşallah bugün veya yarın transfer tamamlanır” dedi.

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