Adil Rami: Kylian Mbappe, PSG'de mutsuz

Fas asıllı eski Fransız oyuncu Adil Rami, Kylian Mbappe ile ilgili flaş bir değerlendirmede bulundu.

Rami, Kylian Mbappe'nin PSG'de mutsuz olduğunu ileri sürdü.

Fransız eski oyuncu yaptığı açıklamada, "Luis Enrique ve PSG Kulübü, bu yıl Mbappe'ye çok acı çektirdi. Monaco maçında biraz öfkeliydi, Marsilya maçında da aynı hareketleri gördük." dedi.

Oyuncunun iyi oynaması için sevildiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen Rami, "Eski bir oyuncu olarak, iyi oynamak ve sahaya %100'ünü vermek için sevildiğini hissetmenin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Sevildiğini hissetmediği için yüzde 100'ünü vermiyor." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG formasıyla 41 maça çıktı ve 39 gol, 9 asist yaptı.