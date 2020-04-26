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Spor

Adil Rami'den Flippo Inzaghi itirafları!

Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Sochi takımıyla anlaşan Adil Rami, Milan'daki günleri hakkında konuştu.

26 Nisan 2020 Pazar 21:29 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 21:29
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Instagram'da canlı yayında konuşan Rami; "Eskisi gibi defans oyuncuları sert müdahale yapamıyor. Bu günlerde Neymar'a veya Cristiano Ronaldo'ya dokunma hakkımız yok." dedi.

"INZAGHI İLE SORUN YAŞADIM"

Adil Rami Ocak 2014'te Milan'a transfer oldu. Fas asıllı Fransız stoper tam 18 ay sonra Sevilla'ya satıldı.

Rami o günlere dair açıklamasında; "Ben Valencia'dayken Beniztez beni aradı ve Napoli'ye gelmemi istedi. Ona İtalya'da oynamaktan memnun olacağımı ama sadece Milan'da oynamak istediğimi söyledim." dedi.

34 yaşındaki stoper sözlerini; "Milan'a gittim ama Flippo Inzaghi ile sorun yaşadım. Onun hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama bana hiç hoşuma gitmeyen eleştiriler yapıyordu." diyerek bitirdi.

Sayısı 65 bini geçti

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