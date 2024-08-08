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Spor

Adım adım altın madalyaya! Sultanlar'ın yarı finalde rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı final eşleşmesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

AKŞAM8 Ağustos 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
Adım adım altın madalyaya! Sultanlar'ın yarı finalde rakibi İtalya
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Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları, bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. İtalya'yı yenersek gümüş madalya garanti. Kaybedersek ise bronz maçına çıkacağız. Türkiye finale kalırsa Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle altın madalya için mücadele edecek.

DEV EKRANLAR KURULACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenmeyi başaran A Milli Takımımız, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu. Bugünkü karşılaşma ülkemizin her yerinde kurulacak dev ekranlarla takip edilecek. Milli Takım ekibi, İtalya'nın Sırbistan ile oynadığı çeyrek final maçını yerinde takip etti. Teknik çalışmalar dün itibariyle tamamlandı.

EN BÜYÜK KOZ MELİSSA VARGAS

42 sayı atarak Çin maçına adeta damgasını vuran Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine de geçti. Vargas, Paris'te Olimpiyat Oyunları tarihinde kaptan Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu. İtalya karşılaşmasında da gözler Vargas'ın üzerinde olacak. Başantrenör Daniele Santarelli'nin, başarılı sporcu ile özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Vargas, Santarelli'nin İtalya maçında en büyük kozu olacak.

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