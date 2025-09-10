İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Adım adım finale! 12 Dev Adam'dan tarihi başarı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup etti ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. 12 Dev Adam'ın yarı finalde rakibi Yunanistan oldu.

10 Eylül 2025 Çarşamba 08:55
Adım adım finale! 12 Dev Adam'dan tarihi başarı
ABONE OL

Ergin Ataman ve 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bizlere adeta bir rüya yaşatıyor. Grup aşamasını namağlup geçen Ay-Yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'i mağlup etmişti. Çeyrek finalde ise Polonya karşısında hata yapmadı ve parkeden 91-77 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçla Milli Takım, EuroBasket 1957'den sonra ilk kez 7'de 7 yapmayı başardı. Maça hızlı başlayan ekibimiz, Polonya'nın dış şutlarına karşılık veremese de ilk periyot 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte Alperen Şengün sahneye çıkarak oyunun seyrini değiştirdi ve devre 46-32 üstünlüğümüzle kapandı. Üçüncü çeyrekte fark bir ara 23 sayıya kadar çıksa da son bölüme 65-50 önde girdik. Final periyodunda Polonya farkı kapatsa da Milliler oyunu bırakmadı. Alperen ve Larkin'in yüksek temposu, Türk halkına final hayali kurdurdu.

