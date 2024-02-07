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Spor

Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı! Bathshuayi istatistikleri altüst etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Michy Batshuayi, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti. Belçikalı golcü, Fenerbahçe tarihinde en iyi gol ortalamasına sahip yabancı oyuncu olmayı başardı.

Takvim7 Şubat 2024 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı! Bathshuayi istatistikleri altüst etti
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Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi çok önemli bir istatistiğe imza attı.

Golcü oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 40 maç ve üstü forma giyen futbolcular arasında maç başına 0.58 ile en yüksek gol ortalamasına sahip 3. futbolcu oldu. Batshuayi, yabancı futbolcular arasında ise ilk sırada yer aldı.

Batshuayi, sarı-lacivertli ekipte 60 maçta 35 gol attı. İlk sırada 0.89 ortalama ile Tanju Çolak, 2. sırada ise 0.62 ile Aykut Kocaman var.

30 yaşında ve 1.85 boyunda olan Batshuayi'nin sözleşmesi haziran ayında sona erse de Fenerbahçe'nin sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor. Batshuayi bu sezon 28 resmi maçta 15 gole imza atarken 2 de asist yaptı. Performansıyla hem teknik ekibin hem de taraftarların yüzünü güldürdü.

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