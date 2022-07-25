Adis Jahovic, Bodrumspor'da

Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

JAHOVİC'İN KARNESİ

Adis Jahovic, Türkiye Süper Lig takımlarında da forma giydi. Başarılı futbolcu 2016 yılından beri Türkiye'deki takımlarda forma giymektedir. Adis Jahovic 2016- 2018 yılları arasında Göztepe spor kulübünde forma giydi. 51 maça çıkan başarılı futbolcu toplam 35 gol attı.

Makedonyalı futbolcu 2018- 2019 futbol sezonunda da Konyaspor 'da top koşturdu. Konyaspor ile 42 maça çıkan Jahovic 11 gol attı. 2019- 2020 yılında Yeni Malatyaspor'da oynayan Adis Jahovic çıktığı 16 maçta da 10 gol atma fırsatı buldu. Adis Jahovic 2020 yılında Antalyaspor'a transfer oldu, 2021'de Göztepe'ye döndü.