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Spor

Adis Jahovic: Fenerbahçe'ye karşı 1 puan iyi ama kazanmamız gerekiyordu

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de Adis Jahovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 22:28 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:28
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Göztepeli Adis Jahovic, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Adis Jahovic "Pozisyonunda defans hattının hatasını bekliyorum. Fenerbahçe önde Mesut Özil'le top tutuyordu. Defansımız kompakt karşılıyordu. Kısa pası görünce hareketlendim ve kapıp golü attım. Gol önemli değil. Çünkü kazanamadık. Fenerbahçe'ye karşı 1 puan iyi ama kazanmamız gerekiyordu. Üzgünüz. Umarım sıkı şekilde çalışır ve gelecek hafta 3 puanı alırız." dedi.

Adis Jahovic ayrıca "Bu bir takım çalışması. Gol attığım için mutluyum. Kazanamayınca anlamı yok. Benim işim sahada çalışmak. Umarım her şey daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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