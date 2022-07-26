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Spor

Adis Jahovic'ten Bodrumspor'a tarihi imza!

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti.

DHA26 Temmuz 2022 Salı 11:42 - Güncelleme:
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Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği deneyimli forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi. Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Adis Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı.

Türkiye'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda gelen Jahovic, ilk senesinde 1'inci Lig'de Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı. Konyaspor'un ardından Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

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