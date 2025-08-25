İSTANBUL 28°C / 19°C
Adı Süper Lig devleriyle anlıyordu! Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı

Adı Süper Lig devleriyle de anılan Kim Min-Jae için Bayern Münih kararını aldı. Alman ekibi Güney Koreli stoperi takımda tutma kararı aldı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 20:09
Adı Süper Lig devleriyle anlıyordu! Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı
Bayern Münih'te yaz transfer döneminde birçok önemli isimle yollar ayrılırken (Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Mathys Tel, João Palhinha ve Adam Aznou), geleceği en çok tartışılan futbolculardan biri de Güney Koreli stoper Minjae Kim olmuştu.

KARAR VERİLDİ

Bayern Münih cephesinden edinilen son gelişmeler sonrası Güney Koreli savunmacının bu yaz takımda kalacağı aktarıldı.

Jonathan Tah'ın transferiyle savunmada forma rekabeti artarken, Kim'in durumu belirsizleşmişti. Bayern yönetimi tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa açık kapı bıraksa da, Kim Min Jae'nin tercihi hep Münih'te kalmak oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bayern Münih formasıyla 43 maçta sahaya çıkan Güney Koreli stoper, 3 gol atma başarısı gösterdi.

