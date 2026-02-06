Beşiktaş'ta ara transferin son anlarına doğru hareketlilik arttı.

SAVUNMAYA ÜST ÜSTE TAKVİYE

Siyah-beyazlılar anlaşmaya vardığı Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou"yu İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Panamalı sağ bek Amir Murillo ise bugün öğleden sonra İstanbul'da olacak.

Bu sezon Marsilya formasıyla 25 maça çıkan Murillo 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Murillo'nun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AGBADOU GELDŞİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.