Adnan Menderes Stadyumu yıl sonuna yetişecek

1950 yılında kapılarını sporseverlere açan Adnan Menderes Stadyumu depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen Ocak ayında yıkılmıştı. Yerine ise ne yapılacağı konusu yılan hikayesine dönerken, bu yılın başında yeni bir stadyum yapılması karar alınmıştı. 6 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum hakkında da zaman zaman kamuoyunda birçok iddia yer aldı. İddialarda, stadyumun yıl sonuna kadar yetişmeyeceği ve işçilerin maaşlarını alamadığı için iş bırakma eylemi gerçekleştirecekleri belirtildi. Stadyumun müteahhitti İbrahim Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaları yalanladı. Kavak, "Stadyum yılsonuna kadar yetişecek. Teslim tarihi 31 Aralık 2025 tarihi gözükse bile daha önce bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İşçilere yapılan ödemelerde de aksaklık mevcut değildir. Aydın'ın spora ve futbola ne kadar aç bir şehir olduğunun farkındayız. Bu stadyumu en kısa zamanda da yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kamuoyunda yer alan iddialar asılsız ve yalandır. Aydınlı sporsever vatandaşlarımızdan ricamız, yazılanlara kulak asmasınlar. Biz belirttiğimiz tarihe kadar bu stadyumu inşa ederek teslim edeceğiz" dedi.