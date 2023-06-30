Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı.
Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknik direktörler Mustafa Denizli, Hikmet Karaman, spor, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
Suna Polat'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.