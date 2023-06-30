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Spor

Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

AA30 Haziran 2023 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Adnan Polat'ın annesi Suna Polat vefat etti
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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlandı.

Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, teknik direktörler Mustafa Denizli, Hikmet Karaman, spor, iş ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Suna Polat'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

  • Adnan Polat
  • Suna Polat
  • Galatasaray başkanı

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