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Spor

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın annesi vefat etti

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın annesi vefat etti
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Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat'ın annesi Suna Polat, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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