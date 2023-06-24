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Spor

Adnan Tayfur, Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı'nda

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı son olarak Köyceğiz Belediye takımında forma giyen pivot Adnan Tayfur'u kadrosuna kattı.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Adnan Tayfur, Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı'nda
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Ligde daha önce birçok takımda forma giyen Tayfur, etkili savunması ve hücumda attığı kritik sayılarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezon öncesi transferlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Şampiyonluk planlamasıyla yola çıkan Büyükşehir, son olarak Köyceğiz Belediye takımında forma giyen pivot Adnan Tayfur ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki pivot ligde daha önce birçok takımda forma giymiş, etkili savunması ve hücumda attığı kritik sayılarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sezon başlamadan önceki üçüncü transferini gerçekleştiren Büyükşehir hentbol, şampiyonluğa oynayacak kadro için transfer çalışmalarına devam edecek. Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu kadro yapılanması çerçevesinde takımımız pivot mevkiinde oynayan Adnan Tayfur ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin der, başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Adnan Tayfur
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