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  • Adrian Ilie'den Morutan analizi! ''İstikrarsız ve yavaş''
Spor

Adrian Ilie'den Morutan analizi! ''İstikrarsız ve yavaş''

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'a vatandaşı Adrian Ilie'den eleştiri geldi. Bir dönem sarı kırmızılı takımda da forma giyen eski futbolcu Ilie, 22 yaşındaki oyuncunun istikrarsız olduğunu dile getirdi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:00
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Adrian Ilie, sarı kırmızılı takıma transfer olan vatandaşı Olimpiu Moruțan'ı analiz etti.

"MORUTAN VE BEN FARKLI TARZLARDAYIZ"

Rumen basınına konuşan Ilie, Morutan'ı takdir ettiğini ancak kendisiyle benzetilmesinin doğru olmayacağını çünkü farklı tarzlarda oyuncular olduklarını belirtti. 47 yaşındaki eski futbolcu, şu anda Romanya'da kendisine benzetebilecek bir oyuncu olmadığını da sözlerine ekledi.

"MORUTAN İSTİKRARSIZ VE HIZLI DEĞİL"

22 yaşındaki oyuncuyla ilgili görüşlerini paylaşan Adrian Ilie, "Morutan iyi futbolcu ama istikrarsız. İki maç iyi, beş maç kötü oynarsanız sorun olmaz. Morutan'ı seviyorum. O teknik bir futbolcu ve topu biliyor ama hızlı değil" ifadelerini kullandı.

Adrian Ilie 1996-1997 sezonu ve 1997-1998 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da forma giymişti. Rumen futbolcu 2003-2004 sezonunun ikinci yarısında ise Beşiktaş'ta oynamıştı.

Star.com.tr

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