Adrian Mutu: İstanbul'a kazanmak için gideceğiz

Neftçi Bakü Teknik Direktörü Adrian Mutu, 3-1'lik skorla mağlup oldukları Beşiktaş maçının ardından zor bir rakiple karşı karşıya geldiklerini ve sonuna kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Mutu, "İlk yarıda Beşiktaş bizden daha iyiydi. Fakat ikinci yarıda biz daha iyiydik. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Şansımız olsaydı ikinci golü de atmış olurduk. Üçüncü golü sanki Beşiktaş'a hediye ettik. Oyuncumuzun hatası nedeniyle gol yedik." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'la İstanbul'da yapacakları karşılaşmayı da önemsediklerini vurgulayan Mutu, "İstanbul'a kazanmak için gideceğiz." dedi.