Adriano futbolu bırakıyor
Adriano'nun gelen tüm teklifleri reddettiği ve sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edildi.
■ GÖKHAN Töre'nin adı Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Biliç'in çalıştırdığı El İttihad ile anılırken, Tolga Zengin ile Cyle Larin Anadolu kulüpleri tarafından bonservisi ve kiralık durumu sorulan iki oyuncu konumunda... Adriano’nun ise sezon sonu futbolu bırakabileceği ve bu yüzden gelen tüm teklifleri geri çevirdiği iddialar arasında. 35 yaşındaki yıldızın sezonu Beşiktaş'ta tamamlaması bekleniyor.
(Gunes)
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