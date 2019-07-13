Adriano için yarışa giriştiler
BEŞİKTAŞ’IN sözleşme uzatmak için yaptığı 1.4 milyon euroluk maaşı beğenmeyip kendine kulüp arayan Adriano için Portekiz’de iki kulübün yarıştığı iddia edildi.
- Star Spor
Portekiz gazetesi A Bola’da yer alan habere göre, Porto ile Sporting, Brezilyalı sol bekin transferi için uğraşıyor. Quaresma’dan bilgi alan Adriano’nun Porto’ya daha yakın olduğu belirtildi. Adriano, Porto’dan 2 yıllık sözleşme talep etti.
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