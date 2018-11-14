Adriano, Japonya yolcusu
BEŞİKTAŞ’TA sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano’nun sezon sonunda Japon ekibi Vissel Kobe’ye gideceği yolundaki iddialar güçleniyor.
BEŞİKTAŞ’TA sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano’nun sezon sonunda Japon ekibi Vissel Kobe’ye gideceği yolundaki iddialar güçleniyor. Sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki oyuncu konusunda Japon ekibinin devrede olduğu ve görüşmeler yaptığı doğrulandı. Beşiktaş yönetimi de yıllık 1 milyon 850 bin euro alan Adriano’yla yeni bir mukavele yapmayı düşünmüyor.
(Akşam)
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