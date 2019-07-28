‘Adriano’nun gitmesi beni üzdü’

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Adriano’nun Atletico Paranaense’ye transfer olmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Brezilyalı yıldızın 4 farklı bölgede oynayabildiğini belirten Avcı şöyle devam etti: “Kalsaydı tecrübesi ve oyun bilgisiyle bize yararı büyük olacaktı. Yeni transferimiz Douglas benim oyun sistemime uyan bir futbolcu. Ofansif özellikleri üst düzey olduğu için onu tercih ettik. Takımın iskeleti çok iyi birkaç takviye ile daha da güçleneceğiz. Üç kulvarda mücadele edeceğimiz için tüm planlarımızı ona göre yapıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.” Beşiktaş’ın yeni sezonda da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağına dikkat çeken Avcı, “Oyunumuzu ileri seviyeye taşımak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.