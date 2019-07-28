29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

‘Adriano’nun gitmesi beni üzdü’

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Brezilyalı dört farklı bölgede oynuyordu. Kalsaydı yararı büyük olurdu. Birkaç takviye ile daha da güçleneceğiz” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, Adriano’nun Atletico Paranaense’ye transfer olmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Brezilyalı yıldızın 4 farklı bölgede oynayabildiğini belirten Avcı şöyle devam etti: “Kalsaydı tecrübesi ve oyun bilgisiyle bize yararı büyük olacaktı. Yeni transferimiz Douglas benim oyun sistemime uyan bir futbolcu. Ofansif özellikleri üst düzey olduğu için onu tercih ettik. Takımın iskeleti çok iyi birkaç takviye ile daha da güçleneceğiz. Üç kulvarda mücadele edeceğimiz için tüm planlarımızı ona göre yapıyoruz. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.” Beşiktaş’ın yeni sezonda da şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olacağına dikkat çeken Avcı, “Oyunumuzu ileri seviyeye taşımak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.

Linç kampanyası başlatıp itibar suikastına giriştiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

Fatih'te esrarengiz cinayet: Otel odasında ölü bulundu

"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

'Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı'

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Erbil saldırısının faili teröristin kimliği açıklandı

Erbil saldırısının faili teröristin kimliği açıklandı

Bakan müjdeyi verdi: 3 bin kadın personel alacağız

Bakan müjdeyi verdi: 3 bin kadın personel alacağız

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Saraçhane'de gerginlik

Saraçhane'de gerginlik
 

POPÜLER HABERLER

Saraçhane´de gerginlik

Saraçhane´de gerginlik

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Türk köyü iki günde dünya çapında ünlü oldu

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Farklı mimari stillerin kesiştiği Balkan şehri

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

Bir ilkti... En büyüğü gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA