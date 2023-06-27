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Spor

Adrien Rabiot futbol kariyerine Juventus'ta devam edecek

Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Juventus'tan gelen yeni sözleşme teklifini kabul etti. Rabiot, kariyerine İtalyan ekibinde devam edecek.

27 Haziran 2023 Salı 16:45 - Güncelleme:
Adrien Rabiot futbol kariyerine Juventus'ta devam edecek
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Juventus'ta sözleşmesi biten isimlerden biri olan Adrien Rabiot, geleceği için kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fransız futbolcunun, Juventus'tan gelen yeni sözleşme teklifine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

İki taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından Rabiot'un Juventus'ta kalmaya karar verdiği ve yeni sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Juventus'un, 28 yaşındaki futbolcu için resmi duyuruyu kısa süre içerisinde yapacağı vurgulandı.

G.SARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Adrien Rabiot, transferde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

4 SEZONDUR JUVENTUS'TA

Fransız futbolcu, 2019-2020 sezonundan bu yana Juventus forması giyiyor.

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