Adrien Rabiot: Milan'a doğru zamanda geldim

Milan forması giyen Adrien Rabiot, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu ve transfer sürecini anlattı.

Fransız orta saha oyuncusu, "Milan, geçen sezon da beni istemişti. Serbest durumdaydım ve görüşmeler yaptık. O zaman gelseydim ligi sekizinci sıradan daha üst sırada bitirir miydik, bilmiyorum ama şu ana kadar yaptıklarımızı düşünürsek buraya doğru zamanda geldiğimi söyleyebilirim." dedi.

"NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Milan'a bu sezon transferini anlatan Rabiot, "Milan, temmuz ayında da benimle ilgilendi ama o zaman Marsilya'dan ayrılmak zordu. O olaydan sonra (Marsilya'dan Jonathan Rowe ile kavga etmesi) diğer İtalyan ekipleri de benimle temasa geçti ama ben ne istediğimi biliyordum." diye konuştu.

"GELECEĞİ BİLE BİLİYOR!"

Transfer döneminde Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile konuşmasını anlatan Fransız futbolcu, "Transfer dönemi başladığında Allegri bana, "Bakalım ne olacak?" dedi ve gerçekten de bir şey oldu. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Geleceği bile tahmin ediyor. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Marsilya'dan Milan'a transferinin ardından İtalyan ekibinde 6 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.