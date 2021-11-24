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Spor

Advocaat'ın Irak macerası fiyasko ile sona erdi!

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktör Dick Advocaat, Irak Milli Takımı ile yollarını ayırdı.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 15:38
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Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'ın Irak Milli Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmet Zamil, ülkenin resmi haber ajansına (İNA) yaptığı açıklamada, "Federasyon, Advocaat'ın resmi olarak sunduğu istifasını kabul etti. Advocaat, Iraklı futbol severler ve kendisi için de hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi." dedi.

Sözcü Zamil, Hollandalı teknik direktörün, bundan sonra da Irak takımlarını desteklemeye devam edeceğini ve Irak Futbol Federasyonunun talebi durumunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verebileceğini söylediğini aktardı.

Zamil, Advocaat'ın yerine yardımcısı Zeljko Petrovic'in göreve devam edeceği bilgisini verdi.

Dick Advocaat 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapmıştı.

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