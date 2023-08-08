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Spor

AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi 1 taraftar hayatını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesinde taraftarlar arasında yaşanan kavga sonucu bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

8 Ağustos 2023 Salı 11:44 - Güncelleme:
AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi 1 taraftar hayatını kaybetti
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında oynanacak olan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi, taraftarlar arasındaki kavgada bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.

Yunan basınından Skai'nin haberine göre; iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarın da yaralandığı belirtildi.

Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıkladı.

DINAMO ZAGREB AÇIKLAMA YAPTI

UEFA, maçın ertelenmesi konusunda bir toplantı yaptı ancak alınan karar maçın seyircisiz olarak oynanması yönünde oldu.

Olayların ardından açıklamada bulunan Dinamo Zagreb, karşılaşmanın erteleneceği iddialarına dair bir açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçının seyircisiz oynanacağını açıklandı. Ayrıca Hırvat taraftarların, Yunanistan'a gitmemesi istendi.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Haberde, yaklaşık 100 Dinamo Zagreb taraftarının yasak olmasına rağmen maç için karayolunu kullanarak Yunanistan'a gittiği ve planlı bir şekilde hareket ettikleri yer alırken, Yunan Polisi'nin cinayete sebep olan şahsı net olarak saptamak için incelemelerde bulunduğu ve tutuklanan şüphelileri sorguladığı aktarıldı.

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