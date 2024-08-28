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Spor

AEK'ten Aboubakar iddialarına cevap

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden Vincent Aboubakar'ın AEK'e transfer olacağı iddia edilmişti. Yunan ekibi, Kamerunlu futbolcuyla ilgilenmediklerini açıkladı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
AEK'ten Aboubakar iddialarına cevap
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İsmi Yunan ekibi AEK ile anılan Vincent Aboubakar için Yunan ekibinden açıklama geldi.

Sportime'ın haberine göre AEK, Vincent Aboubakar'ın satın alınmasıyla ilgili haberleri reddetti.

Sarı-siyah kulüp yöneticileri çıkan iddialar ile ilgili Yunan basınına "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Hücuma takviye yapacağız ancak Aboubakar'a ilgimiz yok." açıklaması yaptı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti.

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