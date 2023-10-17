Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası start verdi

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde tek kadınlar, çiftler ve trio elemeleri yapıldı.

Tek kadınlarda Ekin Zeren Fırat 18.150 puanla ikinci, Selin Özermiş 18.050 puanla üçüncü olarak finale kaldı.

Çiftlerde Göktürk Balcı-Selin Özermiş ikilisi, 17.150 puanla beşinci, trioda ise Busenaz Atmaca-Sıla Atçı-Ekin Su Çevik 18.400 puanla birinci, Çiçek Öz-İlay Hamarat-Benan Yeşilyurt 16.550 puanla yedinci olarak finale yükselme başarısı gösterdi.

Finaller, 19 Ekim Perşembe günü yapılacak. Organizasyonda yarın ise grup ve tek erkekler elemeleri yapılacak.