Spor

Mısır ve Güney Afrika son 16'da

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda oynanan son maçların ardından Mısır lider, Güney Afrika ise ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) B Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Marakeş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zimbabve ile Güney Afrika karşılaştı.

Güney Afrika, 7. dakikada Tshepang Moremi ile 1-0 öne geçerken Zimbabve, 19. dakikada Tawanda Maswanhise ile beraberliği yakaladı.

Güney Afrika, maçın 50. dakikasında Lyle Foster ile tekrar öne geçti fakat 73. dakikada Aubrey Modiba'nın kendi kalesine attığı golle durum 2-2 oldu.

Maçın 82. dakikasında Oswin Appollis'in penaltı golüyle skoru 3-2 yapan Güney Afrika, son 16 turuna kalan taraf oldu.

Günün diğer maçında daha önceden son 16 turunu garantileyen Mısır, Angola ile 0-0 berabere kaldı.

Oynanan üçüncü maçların ardından B Grubu'nu Mısır, 7 puanla zirvede, Güney Afrika ise 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Angola, 2 puanla üçüncü, Zimbabve ise 1 puanla son basamakta yer aldı.

  • Afrika Kupası
  • Mısır lider
  • Güney Afrika ikinci

