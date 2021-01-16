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Spor

Afobe: Takım ruhunu son saniyeye kadar gösterdik

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Afobe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:29 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 21:29
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Trabzonsporlu Benik Afobe, Antalyaspor karşısında 90+6. dakikada attığı golle bordo-mavili takıma bir puan kazandırdı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Afobe, "Maça harika bir başlangıç yaptı arkadaşlarımız. Belki ilk 20 dakika, en iyi başlangıçlardan biriydi. 10 kişi kalan rakibe karşı oynamak kolay gözükse de, rakip tamamen topun arkasına geçtiği için zorlu olabiliyor. Bugün en önemli şey, takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmek. Golü atabildiğim için şanslıyım." şeklinde konuştu.

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