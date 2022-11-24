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Spor

Afrika ekipleri Dünya Kupası'na kötü başladı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden 5 Afrika temsilcisi, turnuvaya istedikleri başlangıcı yapamadı.

AA24 Kasım 2022 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Afrika ekipleri Dünya Kupası'na kötü başladı
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Kamerun, Gana, Fas, Senegal ve Tunus, Katar'da düzenlenen organizasyonda oynadıkları ilk maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu ekiplerden Kamerun, Gana ve Senegal sahadan mağlup ayrılırken, Tunus ve Fas ise birer puan elde etti.

Senegal, Tunus, Fas ve Kamerun gol sevinci yaşayamadı. Gana ise 2 kez fileleri havalandırmasına rağmen mağlup olmaktan kurtulamadı.

Afrika ekiplerinin 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynadıkları ilk müsabakalarda aldıkları sonuçlar şöyle:

A GRUBU:

Senegal-Hollanda: 0-2

D GRUBU:

Danimarka-Tunus: 0-0

F GRUBU:

Fas-Hırvatistan: 0-0

G GRUBU:

İsviçre-Kamerun: 1-0

H GRUBU:

Portekiz-Gana: 3-2

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