31 Aralık 2025 Çarşamba
  • Afrika Kupası'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan son 16 turuna yükseldi
Spor

Afrika Kupası'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan son 16 turuna yükseldi

Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi. Sudan, en iyi 4. kategorisinden üst tura çıkmaya hak kazandı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 22:15
Afrika Kupası'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan son 16 turuna yükseldi
35. Afrika Uluslar Kupası'nın E Grubu'nda Cezayir, Burkina Faso ve Sudan, son 16 turuna yükseldi.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.

Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.

Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.

