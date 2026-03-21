Afrika Uluslar Kupası'nda sahadan taşan kriz büyüyor. Senegal'in kupayı iade etmeyi reddetmesi ve teknik direktör Pape Thiaw'ın kupayı askerlere teslim ettiği görüntüler, tartışmayı uluslararası boyuta taşıdı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Senegal cephesinde Afrika Kupası krizi büyüyor. Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, sembolik bir jestle kupayı askerlere teslim ederek ülkesinin kupayı geri vermeyeceği mesajını verdi.

Kupayı elinde tutan Thiaw'ın, daha sonra askeri üssünde görevli askerlere teslim ettiği görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Deneyimli teknik adam videoda konuşmuyor ancak verilen mesaj net: Senegal kendisini hala şampiyon olarak görüyor.

TARTIŞMA YARATAN KARAR

Senegal, finalin sonucunu değiştirerek kupayı Fas'a veren Afrika Futbol Konfederasyonu kararını tanımıyor. Hükümet kanadı da kupanın iade edilmeyeceğini açıklarken, federasyon dosyayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. Süreç artık sahadan çok hukuk zemininde ilerliyor.

PROTESTO BÜYÜYOR

Thiaw'ın kupayı adeta "güvence altına" alır gibi askerlere teslim etmesi, Senegal'in karara karşı resmi ve kurumsal bir duruş sergilediğinin göstergesi olarak yorumlandı. Ülkede kamuoyu, sahada kazanılan şampiyonluğun masa başında alınamayacağını savunuyor.

SÜRPRİZ HAMLE

Krize sürpriz bir hamle de Gine'den geldi. Gine Futbol Federasyonu, 1976 Afrika Kupası'nın sonucunun yeniden incelenmesi için CAF'a resmi başvuruda bulundu. Gerekçe ise dikkat çekici: Senegal'e uygulanan prensibin aynı şekilde geçmişe de uygulanması talebi.

1976'daki turnuvada Fas, Gine ile oynanan kritik maçta sahayı kısa süreliğine terk etmiş, ardından geri dönerek beraberliği yakalamış ve kupaya uzanmıştı. Gine cephesi, güncel disiplin kararına atıf yaparak "1976 kupasını da geri verin" çağrısında bulundu. Bu talep, onlarca yıl önce kapanan bir dosyayı yeniden gündeme taşıdı.