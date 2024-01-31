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Spor

Afrika Kupası'nda sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Aboubakar için açıklama geldi

Beşiktaş, Afrika Kupası'nda sakatlık yaşayan deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamaya göre futbolcuya yapılan kontroller sonrasında yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Afrika Kupası'nda sakatlanmıştı! Beşiktaş'tan Aboubakar için açıklama geldi
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Beşiktaş Kulübü, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Vincent Aboubakar'ın sakatlığının kendilerine bildirilen seviyenin üstünde olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27 Ocak tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun Milli Takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu değerlendirilmiş ve tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir." denildi.

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