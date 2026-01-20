Afrika Kupası'ndan dönen Adams, Sevilla'yı kurtardı

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Elche, Sevilla'yı konuk etti.

Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 berabere bitti.

Elche'nin gollerini 14. dakikada Aleix Febas ve 55. dakikada German Valera kaydetti. Sevilla'ya beraberliği getiren golleri ise 75. dakikada ve 90+5'te penaltıdan Nijeryalı Akor Adams kaydetti.

Sevilla'ya beraberliği getiren golleri atan Akor Adams, Nijerya'nın Mısır'ı yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda 3. olmasının ardından takıma dönmüştü.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. beraberliğini alan Elche, 24 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sevilla ise puanını 21'e yükseltti ve 14. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 21. haftasında Elche, deplasmanda Levante ile karşılaşacak. Sevilla ise evinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek.