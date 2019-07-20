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Afrika Kupası'nı kazanan Cezayir 4,5 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'i 1-0 mağlup eden Cezayir'de, ikinci kez turnuvadan şampiyonlukla ayrılmanın sevinci yaşanıyor.

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Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen turnuvayı kazanan Cezayir 4,5 milyon dolar, finalde kaybeden Senegal ise 2,5 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

1990 Afrika Kupası finalinde Nijerya'yı 1-0 mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanan Cezayir, 29 yıl sonra yine aynı skorla Senegal'i mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Kuzey Afrika temsilcisi, sadece 1980 yılındaki turnuvanın finalinde Nijerya'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Senegal ise 17 yıl sonra ikinci kez kaldığı finalde, yine şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Batı Afrika temsilcisi, organizasyonun 2002 yılında oynanan finalinde normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Kamerun'a 3-2 mağlup olmuştu.

- Cezayir geleneği sürdürdü

Afrika Kupası'nda Senegal ile oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Cezayir, bu geleneğini sürdürmeye devam etti. Turnuvada rakibiyle 5. kez karşılaşan Cezayir, bu maçların 4'ünde galip geldi, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı.

Genel istatistikte ise Cezayir, Senegal karşısında 14. galibiyetini elde etti. İkili rekabette Senegal, rakibine karşı yalnızca 4 maçta galibiyet sevinci yaşarken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

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