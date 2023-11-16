Afrika ülkesi Eritre'den FIFA'ya ilginç başvuru

Küçük bir Afrika ülkesi olan ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Eritre'de devlet, futbol takımının Dünya Kupası elemelerine katılmasını yasakladı.

Son resmi maçını 2019'da oynayan ve FIFA sıralamasında aktif olmayan Eritre, 2019 Afrika Kupası elemelerinde futbolcuları deplasman maçındayken firar ettiği için o tarihten bu yana maçlara çıkmuyor.

Afrika Kupası Elemeleri'ne katılması konusunda çekimser kalan ve bu nedenle eleme kuralarına dahil edilen Eritre'nin rakipleri Fas, Zambiya, Kongo, Tanzanya ve Nijer olmuştu. Devlet yetkilileri, bu ülkelerin fazlasıyla cazip olduğunu düşünerek milli takımlarına maç oynatmama kararı aldı.

14 YILDA EN AZ 60 FİRARİ FUTBOLCU

2009'dan bu yana en az 60 futbolcu, ülkeyi çeşitli şekillerde terk etti. 2019 Doğu ve Orta Afrika Kupası maçlarında 7 futbolcu Uganda'ya kaçtı. Aynı yıl, genç milli takımdan 4 futbolcu Zanzibar'da firar etti. 2021'de U20 kadın milli takımının seyahat etmesine izin verildi ve beş oyuncu Uganda maçından birkaç saat önce kayıplara karıştı.

DÜNYA BANKASI: "NÜFUSUN YÜZDE 16'SI KAÇTI"

Resmi raporlarda dünyanın ekonomik olarak en kötü ülkesi gösterilen Eritre'de son yıllarda 590 bin kişi yasadışı yollarda ülkeden kaçtı. Resmi nüfusu 6.7 milyon olan Eritre'de nüfusun en az 8.8'inin ülkeyi bu şekilde terk ettiği ortaya çıktı.

Dünya Bankası rakamlarına göre ise Eritre nüfusunun yüzde 16'sı, çevre ülkelerde de savaşlar ve ekonomik sefalet yaşansa da ülkeyi terk etti.