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Spor

Afrika Uluslar Kupası maçlarına aşı olmayan taraftarlar alınmayacak

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kapası maçlarına aşısız taraftarların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

AA17 Aralık 2021 Cuma 07:07 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 07:07
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Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası maçlarında aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağını duyurdu.

Kamerun Sağlık Bakanı Dr. Manaouda Malachie de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda turnuvayı izlemek isteyen futbolseverlere ücretsiz PCR testi yapılacağını belirtti.

İlk kez kasımda Afrika ülkelerinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ardından Kamerun'da 9 Ocak-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Kamerun'da düzenlenecek 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

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