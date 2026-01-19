Afrika Kupası final karşılaşmasında Senegal ile Fas karşı karşıya geldi. Senegal'in bir süre sahadan çekildiği maç, yine Senegal'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu zaferle birlikte Senegal, Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

90 dakikası golsüz eşitlikle biten karşılaşmada Senegal'de Pape Gueye, uzatma bölümlerinde sahneye çıktı ve maçtaki tek golü kaydetti.

SAHADAN ÇEKİLME KARARI

Maçın son anlarında Fas'ın kazandığı penaltının ardından Senegal Milli Takımı, sahadan çekildi.

Senegalli oyuncular, 90+3'te iptal edilen gollerinde de Kongolu hakem Ndala'ya da büyük tepki göstermişti.

Sonrasında verilen penaltı kararının ardından takım sahadan çekildi ve tüm oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu.

SADIO MANE GERİ ÇAĞIRDI

Bir sürenin ardından Senegal'in tecrübeli futbolcusu Sadio Mane, ısrarla takım arkadaşlarını sahaya geri çağırdı. Uzun süre bekleyişin ardından Senegal Milli Takımı oyuncuları, sahaya geri dönerek maça devam etti.

BİR AKILALMAZ AN DAHA!

Karşılaşma Fas'ın penaltı vuruşuyla devam etti. Maçın son pozisyonu olan penaltıda topun başına topu En-Nesyri'den alan Brahim Diaz geçti. Diaz penaltısında panenka vuruşu denedi. Ancak topa çok kötü vurdu ve kaleci Mendy topun sahibi oldu.

Fas'ın penaltı kaçırması sonucu maçta 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidildi.

KUPANIN SAHİBİ OLDU

Maçın uzatma bölümlerini 1-0'lık galibiyetle tamamlayan Senegal, 2026 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaştı.