Afrika Uluslar Kupası'na kısa süre kalan beklenmedik ayrılık!

Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar turnuva kadrolarını açıklamaya devam ediyor. Turnuva tarihinin en başarılı takımlarından Kamerun'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kamerun Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası'nın kadrosunu açıklarken resmi duyurunun yapılmasının ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada teknik direktör Marc Brys ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamada Brys'ın yerine David Pagou'nun teknik direktörlüğe getirildiği ifade edildi. Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'nın grup etabında sırasıyla Gabon, Fildişi Saili ve Mozambik'le karşı karşıya gelecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Kamerun'un açıklanan kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Trabzonspor forması giyen Andre Onana, Napoli'den Frank Zambo Anguissa ve Neftçi Bakü'den Vincent Aboubakar kadroya dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

Anguissa'nın sakatlığı nedeniye kadroya alınmadığı belirtilirken diğer futbolcular için herhangi bir açıklama paylaşılmadı