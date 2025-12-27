İSTANBUL 7°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi
  • Afrika Uluslar Kupası'nda Fas liderliğini sürdürdü
Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas liderliğini sürdürdü

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Fas, Mali ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta Zambiya ile Komorlar golsüz eşitliği bozamazken, Fas 4 puanla liderliğini korudu.

27 Aralık 2025 Cumartesi 01:21
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas liderliğini sürdürdü
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda, ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi.

Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'daki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.

A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.

Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.

