İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,476
  • EURO
    50,9937
  • ALTIN
    6503.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Afrika Uluslar Kupası'nda format değişiyor
Afrika Uluslar Kupası'nda format değişiyor

Afrika Futbol Konfederasyonu, Afrika Uluslar Kupası'nda takım sayısının 24'ten 28'e çıkarılacağını açıkladı. Yeni formatın detayları ve yürürlük tarihi ise henüz paylaşılmadı.

TRT Spor30 Mart 2026 Pazartesi 18:34
ABONE OL

Afrika futbolunun en önemli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nda format değişikliğine gidiliyor. Açıklama Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe'den geldi.

Mostepe, turnuvada takım sayısının 24'ten 28'e çıkarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın Afrika futbolunun gelişimi ve daha fazla oyuncunun kıtada rekabet edebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Bununla birlikte, yeni formatın nasıl uygulanacağı ve değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda detay paylaşılmadı. Afrika Uluslar Kupası, 2019 yılında 16 takımdan 24 takıma çıkarılmıştı. Son dört turnuva da bu formatla oynandı.

2027'YE 3 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Motsepe ayrıca 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı şekilde Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan 2028 yılında bir Afrika Uluslar Kupası daha düzenlenecek ve sonrasında turnuva dört yılda bir oynanacak. Kıtanın futbol federasyonu, 2029'dan itibaren ise yeni bir Uluslar Ligi organizasyonu başlatmayı planlıyor.

2025'te yapılan son turnuvada şampiyonluk el değiştirerek Senegal'den Fas'a verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.