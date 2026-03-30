Afrika Uluslar Kupası'nda format değişiyor

Afrika futbolunun en önemli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası'nda format değişikliğine gidiliyor. Açıklama Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe'den geldi.

Mostepe, turnuvada takım sayısının 24'ten 28'e çıkarılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu kararın Afrika futbolunun gelişimi ve daha fazla oyuncunun kıtada rekabet edebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

Bununla birlikte, yeni formatın nasıl uygulanacağı ve değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda detay paylaşılmadı. Afrika Uluslar Kupası, 2019 yılında 16 takımdan 24 takıma çıkarılmıştı. Son dört turnuva da bu formatla oynandı.

2027'YE 3 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Motsepe ayrıca 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı şekilde Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan 2028 yılında bir Afrika Uluslar Kupası daha düzenlenecek ve sonrasında turnuva dört yılda bir oynanacak. Kıtanın futbol federasyonu, 2029'dan itibaren ise yeni bir Uluslar Ligi organizasyonu başlatmayı planlıyor.

2025'te yapılan son turnuvada şampiyonluk el değiştirerek Senegal'den Fas'a verilmişti.