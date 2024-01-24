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Spor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan bugün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. E Grubu'nun son maçlarında Namibya-Mali ve Güney Afrika-Tunus mücadeleleri oynandı. İki maçta 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan sürüyor
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Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali, Güney Afrika ve Namibya, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, E Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Namibya ile Mali, Güney Afrika ile de Tunus'un karşı karşıya geldiği iki mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Son maçların ardından 5 puanlı Mali'yi, 4'er puana sahip Güney Afrika ve Namibya takip etti. Tunus ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Mali ve Güney Afrika doğrudan, Namibya ise en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu biletini aldı.

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