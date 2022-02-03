Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 09:12 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:12

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında Burkina Faso ile Senegal karşılaştı.

Ahmadou Ahidjo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. 70. dakikada Abdou Diallo, 76. dakikada Cheikh Bamba Dieng ve 87. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup eden Senegal, final biletini alan ilk takım oldu.

Burkina Faso'nun tek golünü 82. dakikada Ibrahim Blati Toure kaydetti.

Senegal forması giyen Cheikhou Kouyate, 29. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Aytemiz Alanyasporlu Famara Diedhiou maça ilk 11'de başlarken, Yukatel Kayserisporlu Mame Thiam yedek kulübesinde görev bekledi.

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 6 Şubat Pazar günü Olembe Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

